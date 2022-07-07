​Понад 225 тис. українців подали заяви про пошкоджене майно

За три місяці роботи послуги понад 225 тис. українців подали заяви про майно, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомило у Facebook Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що за цей час українці подали:

217 662 заяв через застосунок "Дія";

3 828 — через портал;

4 106 — у ЦНАП.

У Мінцифри нагадали, що подати заяву про пошкоджене майно можна:

у застосунку "Дія". Як це зробити, відомство пояснює у відеоінструкції;

на порталі за посиланням;

у Центрі надання адмінпослуг. Їхні адреси – за посиланням.

“Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати. Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина”, – повідомили в Мінцифри.

Нагадаємо, станом на 16 червня унаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн громадян.