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​Понад 225 тис. українців подали заяви про пошкоджене майно

Більшість заяв зареєстрували через застосунок “Дія”.

​Понад 225 тис. українців подали заяви про пошкоджене майно
Фото: Дія

За три місяці роботи послуги понад 225 тис. українців подали заяви про майно, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомило у Facebook Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що за цей час українці подали:

  • 217 662 заяв через застосунок "Дія";
  • 3 828 — через портал;
  • 4 106 — у ЦНАП.

У Мінцифри нагадали, що подати заяву про пошкоджене майно можна:

“Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати. Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина”, – повідомили в Мінцифри.

Нагадаємо, станом на 16 червня унаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн громадян.

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