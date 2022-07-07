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Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих ракет не досягають цілі, – Генштаб

Це свідчить про надійну систему ППО та небажання російських пілотів заходити в зону враження українських засобів протиповітряної оборони.

Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих ракет не досягають цілі, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

Понад 70% випущених РФ по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі: влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ.

Про це в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Наші дії свідчать про досить високу ефективність функціонування наявної системи протиповітряної оборони та майстерність бойових обслуг зенітних ракетних комплексів. Переважна більшість авіаційних ударів, яких завдає противник, не досягають поставленої цілі. Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають у поле, море або поза межами розташування наших військ”, – сказав він.

На думку Олексія Громова, це свідчить про надійну систему ППО, а також небажання російських пілотів заходити в зону ураження наших засобів ППО та ризикувати своїм життям заради виконання злочинних наказів свого керівництва.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку бойових дій ЗС РФ здійснили 6 443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації. Було завдано 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр".

Лише протягом 5 липня противник застосував 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах, а також 14 авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури, районах, позиціях розміщення українських військ.

Нагадаємо, російська армія вдень 7 липня атакувала ракетами центральну частину Краматорська. Станом на зараз відомо про одного загиблого і шістьох поранених внаслідок авіаракетного удару.

 

 

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