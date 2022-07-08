Зеленський: будемо боротися за кожен клаптик землі, але сподіваємось на повернення деяких територій дипломатичним шляхом

Україна буде боротися за всі свої території, але усвідомлює, що повна деокупація не буде швидкою.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю CNN.

"Ми будемо боротися – так і є – за кожний клаптик нашої території. Ми, може, одразу все не повернемо. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно бути технічно забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпеченими, ми будемо деокуповувати наші території", – заявив він.

Але деякі наші території Україна сподівається повернути шляхом дипломатії.

"Дипломатичний шлях – менше жертв, але це більше часу. Українці не готові віддавати свої території і визнавати ці території РФ. Це наша земля, і ми завжди про це говоримо і збираємось це довести", – наголосив президент.

Нагадаємо, поки Україна ще вела дипломатично-політичні перемовини з російською делегацією, звучала пропозиція вирішити питання Криму не військовим шляхом, а перемовинами. Зараз переговори між Україною і РФ тривають тільки на гуманітарному рівні, зокрема щодо обміну полоненими.