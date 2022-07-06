Загарбники надивилися на стільки трупів, що в разі повернення з війни планують об'їздити церкви і монастирі, - перехоплення СБУ

Загарбники так нажахані кількістю вбитих солдатів росармії на війні в Україні, що в разі повернення живими планують їздити по церквах і монастирях.

Перехоплену розмову такого змісту оприлюднила Служба безпеки України.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – сказав рашист, який перебуває на Херсонщині.

У спецслужбі зауважили - в окупантів справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових, а дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

Росіянин у розмові зазначив, що в разі повернення з війни планує об’їздити церкви та монастирі.

"Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні?", - резюмували в СБУ.

У спецслужбі наголосили - у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. Для загарбників, які хочуть здатися в полон і залишитися живими, діє "гаряча" телефонна лінія 2402.

Нагадаємо, з 24 лютого по 6 липня російська армія втратила вже близько 36 500 живої сили. Деякі рашисти, щоб не воювати, ламають собі на руках пальці.