Генштаб скасував Порядок про дозвіл на виїзд з області для військовозобов'язаних

Генерльний штаб Збройних Сил України скасував порядок надання дозволу на виїзд за межі проживання військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Начальником Генерального штабу з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання. Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", – пояснив він.

Залужний також закликав українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави.

Він розповів, що рішення було прийняте сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ. На ньому, серед іншого, розглядалося це питання, яке набуло широкого суспільного резонансу.

"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави", – наголосив Залужний.

Нагадаємо, 5 липня Генштаб нагадав, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату. Також у Генштабі зазначили, що це – норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року.

Це повідомлення викликало резонанс у соцмережах. Тому згодом порядок виїзду прокоментував Залужний, а представники Генштабу були змушені роз'яснювати подробиці в ЗМІ.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що є "різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві". Він попросив Генштаб "більше не ухвалювати таких рішень без нього".

22 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.