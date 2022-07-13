Співробітники Служби безпеки ліквідували в Києві підпільну "типографію", де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки, а також займалися незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

За даними слідства, для серійного виготовлення "довідок" учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис доларів США, в залежності від термінів їх оформлення.

Фото: СБУ

"Протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої «послуги». Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли «замовникам» через сервіси поштового зв’язку. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій",- йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Нагазі обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, за добу намагаються незаконно перетнути кордон України у пунктах пропуску та поза їх межами від 20 до 40 осіб.

Як відомо, 22 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.