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На Луганщині поменшало ворожих складів із боєприпасами, але активізувались ДРГ, – Гайдай

За рахунок диверсійної діяльності ворог хоче знайти слабкі місця в обороні. 

На Луганщині поменшало ворожих складів із боєприпасами, але активізувались ДРГ, – Гайдай
Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА
Фото: Сергій Гайдай/facebook

У Луганській області завдяки роботі далекобійної зброї поменшало ворожих складів боєприпасів. 

Водночас посилилася диверсійна діяльність росіян. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram

"Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", – пояснив він.

Гайдай додав, що ворог тисне не тільки з боку Лисичанська і Попасної, а й з Ізюмьского напрямку. Це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. 

По Верхньокамʼянці, Білогорівці та інших населених пунктах на межі областей не припиняються авіа- та артилерійські атаки. Загалом за вчора було чотири ракетних і два авіаудари. 

Нагадаємо, що ворожі солдати крадуть на Луганщині комунальну техніку. Гайдай припустив, що її окупанти просто вивозять. 

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