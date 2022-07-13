На Луганщині поменшало ворожих складів із боєприпасами, але активізувались ДРГ, – Гайдай

У Луганській області завдяки роботі далекобійної зброї поменшало ворожих складів боєприпасів.

Водночас посилилася диверсійна діяльність росіян. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", – пояснив він.

Гайдай додав, що ворог тисне не тільки з боку Лисичанська і Попасної, а й з Ізюмьского напрямку. Це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення.

По Верхньокамʼянці, Білогорівці та інших населених пунктах на межі областей не припиняються авіа- та артилерійські атаки. Загалом за вчора було чотири ракетних і два авіаудари.

Нагадаємо, що ворожі солдати крадуть на Луганщині комунальну техніку. Гайдай припустив, що її окупанти просто вивозять.