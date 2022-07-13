Цьогоріч російські хакери атакували українську інфраструктуру понад 1300 разів

Жертвами атак найчастіше були державні та місцеві органи влади і сектор безпеки та оборони.

З початку 2022 року російські хакери завдали 1350 атак по українській інфраструктурі.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

“У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак”, – йдеться у повідомленні.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

державні та місцеві органи влади,

сектор безпеки та оборони,

енергетичний сектор,

фінансовий сектор,

комерційний сектор,

телеком-сектор і розробники,

транспортна галузь.

Найпоширеніші типи кібератак:

шкідливий програмний код,

втручання,

спроби втручання,

порушення вразливостей інформації,

порушення доступності,

шкідливий (образливий) вміст,

відома вразливість,

шахрайство.

Нагадаємо, на початку липня голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив, що від початку повномасштабної війни проти України Росія здійснила 796 кібератак проти України.

За його словами, жодна атака РФ не досягла цілей, які росіяни ставили перед собою.