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Якість кібератак Росії знижується, – голова Держспецзв’язку

Відомо про 796 атак хакерів з початку війни.

Якість кібератак Росії знижується, – голова Держспецзв’язку
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Від початку повномасштабної війни проти України Росія здійснила 796 кібератак проти України. 

Про це голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь повідомив в інтерв’ю Liga.Tech.

Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але якість кібератак знижується.

"Зʼясувалося, що Росія не така сильна, як це пропагувалося останні роки. Жодна їхня атака не досягла цілей, які вони ставили перед собою", – підкреслив голова Держспецзв’язку.

Зараз українські системи захищені, зокрема завдяки професіоналізму наших фахівців та міжнародній співпраці.

Щиголь додав, що зараз триває перша масштабна війна у кіберпросторі. А Україна і США – це дві країни, які російські хакери атакують найбільше.

"Хакери, які нас атакують, намагаються знищити українську інфраструктуру, фінансуються російською державою. 90% хакерських угруповань рф належать до силових структур. Це – ГРУ ГШ, ФСБ", – зазначає Юрій Щиголь.

Нагадаємо, Укренерго намагалися атакувати хакери з Роскосмоса.

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