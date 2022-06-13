Facebook став доступний українською для iOS, а функція Reels в Instagram невдовзі з'явиться в Україні, - Федоров

Застосунок Facebook тепер доступний українською мовою для iOS.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він додав, що невдовзі стане доступною і українська версія застосунку Messenger для iOS.
"Крім того, якщо робоча мова вашого смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час", - зауважив міністр.
Федоров також зазначив, що невдовзі функція Reels в Instagram, яка дозволяє користувачам записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, стане доступною і в Україні.
"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - наголосив очільник Мінцифри.
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров з керівництвом компанії Metа обговорили проблему блокування українського контенту у Facebook та Instagram.
У березні Міністерство культури та інформаційної політики закликало українців долучитися до збору підписів щодо запровадження на платформах Apple, Android, Meta та Twitter українських смайликів (emoji).