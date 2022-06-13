Facebook став доступний українською для iOS, а функція Reels в Instagram невдовзі з'явиться в Україні, - Федоров

"Якщо робоча мова вашого смартфона - українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час"

Застосунок Facebook тепер доступний українською мовою для iOS.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що невдовзі стане доступною і українська версія застосунку Messenger для iOS.

"Крім того, якщо робоча мова вашого смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час", - зауважив міністр.

Федоров також зазначив, що невдовзі функція Reels в Instagram, яка дозволяє користувачам записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, стане доступною і в Україні.

"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - наголосив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров з керівництвом компанії Metа обговорили проблему блокування українського контенту у Facebook та Instagram.

У березні Міністерство культури та інформаційної політики закликало українців долучитися до збору підписів щодо запровадження на платформах Apple, Android, Meta та Twitter українських смайликів (emoji).