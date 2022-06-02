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Palantir готова стати партнером України в секторі оборони, безпеки та цифрових технологій, - Федоров

Керівник компанії відвідав Київ і заявив, що Palantir планує відкрити офіс в Україні.

Palantir готова стати партнером України в секторі оборони, безпеки та цифрових технологій, - Федоров
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський та віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілися зі CEO компанії Palantir Алексом Карпом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі обговорили питання співпраці в сфері захисту та безпеки і цифровізації.

За словами Федорова, Україна сьогодні працює не лише над цифровою блокадою Росії, а й залучає провідні міжнародні компанії в Україну. 

"Це один із наших пріоритетів на сьогодні. Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога", – сказав очільник Мінцифри.

Зеленський зауважив, що Алекс Карп є першим із гендиректорів великих західних корпорацій, який особисто відвідав Київ від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас глава Palantir на зустрічі повідомив, що компанія готова відкрити офіс в Україні й готувати спільні розробки з українськими фахівцями. 

Міністр цифрової трансформації України зазначив, що співпраця з Palantir "допоможе посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога, бо в сучасній війні велику роль відіграють саме технології".

Нагадаємо, у травні Україна отримала дві нагороди в сфері кібербезпеки CYBERSEC Award: за героїчний спротив російській агресії, а також захист цифрових кордонів демократичного світу.

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