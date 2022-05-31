​Українські стартапи візьмуть участь у найбільшій технологічній конференції Америки, - Федоров

Організатори заходу з перших днів вторгнення РФ в Україну засудили дії держави-агресорки й не допустили до участі в конференції російські компанії.

Вісім українських стартапів візьмуть участь у найбільшій технологічній конференції Америки "Collision".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На заході представлені 140 держав світу. Конференція відбуватиметься упродовж 20-23 червня в Торонто (Канада).

За словами Федорова, Україну представлятимуть Imagery Ward, NanitRobot, Effa, Zeely, Elai.io, Jiffsy, Handy.ai та Harmix.

"Поки Росію блокують від технологічного світу, Україна впевнено демонструє свої сили світовій ІТ-спільноті... Наша спільнота поділиться досвідом боротьби технологічного фронту, презентує можливості українського ІТ та розповість, як світ може підтримати нашу країну під час війни", - розповів очільник Мінцифри.

Як зазначив Федоров, організатори Collision "з перших днів засудили повномасштабне вторгнення Росії й не допустили до участі в конференції компанії країни-агресора".

Нагадаємо, нещодавно Україна вперше отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки "CYBERSEC Award": за героїчний спротив російській агресії, а також захист цифрових кордонів демократичного світу.

Також найближчим часом наша держава зможе приєднатися до програми "Цифрова Європа".