​Українські стартапи візьмуть участь у найбільшій технологічній конференції Америки, - Федоров

Вісім українських стартапів візьмуть участь у найбільшій технологічній конференції Америки "Collision".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На заході представлені 140 держав світу. Конференція відбуватиметься упродовж 20-23 червня в Торонто (Канада).
За словами Федорова, Україну представлятимуть Imagery Ward, NanitRobot, Effa, Zeely, Elai.io, Jiffsy, Handy.ai та Harmix.
"Поки Росію блокують від технологічного світу, Україна впевнено демонструє свої сили світовій ІТ-спільноті... Наша спільнота поділиться досвідом боротьби технологічного фронту, презентує можливості українського ІТ та розповість, як світ може підтримати нашу країну під час війни", - розповів очільник Мінцифри.
Як зазначив Федоров, організатори Collision "з перших днів засудили повномасштабне вторгнення Росії й не допустили до участі в конференції компанії країни-агресора".
Нагадаємо, нещодавно Україна вперше отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки "CYBERSEC Award": за героїчний спротив російській агресії, а також захист цифрових кордонів демократичного світу.
Також найближчим часом наша держава зможе приєднатися до програми "Цифрова Європа".