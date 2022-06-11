Цьогоріч в Україні почнуть поетапно впроваджувати Єдину інформаційну систему соціальної сфери, - Шмигаль

Цьогоріч планують поетапно впроваджувати Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це питання очільник уряду обговорив сьогодні на нараді з Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, Мінветеранів й іншими міністерствами та відомствами.

"Процес оформлення соціальної допомоги, субсидії, виплат, пенсійного посвідчення або статусу ВПО має займати мінімум часу, а нарахування коштів — бути справедливим для всіх категорій громадян. Це стало особливо актуальним зараз, під час війни. Мінімум бюрократії та максимальна користь для людей — таку мету ставить Уряд", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що проєкт ЄІССС вже зарекомендував себе у пілотних областях. Тому глава КМУ дав завдання міністерствам пришвидшити необхідні процедури для поетапного впровадження системи.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в Україні запустили електронну систему для соціальних виплат і адмінпослуг. Вона дала змогу призначати субсидії та пенсії через "Дію".