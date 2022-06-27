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Укрзалізниця зібрала більше 13 тисяч відгуків пасажирів

Більшість негативних зауважень пасажирів уже враховані та виправлені, стверджують у перевізника.

Укрзалізниця зібрала більше 13 тисяч відгуків пасажирів

Укрзалізниця збирає відгуки пасажирів за допомогою чат-ботів та QR-наліпок. Всього зібрано більше 13 тисяч таких відгуків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

“На добу ми отримуємо зараз близько 70 відгуків через QR-наліпки, а всього від старту програми — 1400. З них 69% — позитивних. Трохи більше 12 000 відгуків ми отримали завдяки чат-ботам Укрзалізниці, де ми збираємо фідбек від пасажирів з березня минулого року. У чат-боті позитивних відгуків — 80%”, - розповів член правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

Як зазначається , найбільше позитивних звернень Укрзалізниця отримала щодо роботи залізничних вокзалів Одеси, Запоріжжя та Харкова. Найбільшу кількість позитивних відгуків отримав поїзд Інтерсіті+ №701/702 Чернігів - Київ та поїзд далекого сполучення №17/18 Харків - Львів.

У перевізника розповіли, що QR-коди з функцією зворотного зв’язку на вокзалах і у вагонах поїздів з’явилися в березні цього року. Просканувавши код, клієнти Укрзалізниці мають змогу моментально дати зворотний зв’язок про якість обслуговування. Загалом у поїздах та на об’єктах Укрзалізниці вже розклеєно 8 тис. QR-кодів.

Звернення отримує та фіксує контакт-центр Укрзалізниці, після чого начальник поїзда, черговий по вокзалу або інший працівник залізниці впродовж 15 хвилин вирішує проблему.

Нагадаємо, через різке зростання попиту на приміські перевезення в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина та Коростеня з 27 червня 2022 року Укрзалізниця суттєво збільшує кількість приміських поїздів на цьому напрямку.

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