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На Донеччині забезпечать безперебійний зв'язок завдяки Tesla Powerwall 2, - Федоров

В області встановили систему, що заряджається від енергії сонця.

На Донеччині забезпечать безперебійний зв'язок завдяки Tesla Powerwall 2, - Федоров
Михаил Федоров
Фото: LB.ua

У Донецькій області встановили систему Tesla Powerwall 2. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що вона дасть змогу забезпечити зв'язок для об'єктів критичної інфраструктури та жителів області.

"Завдяки потужним акумуляторам та сонячним панелям інтернет-провайдери продовжують працювати. Так об'єкти критичної інфраструктури мають зв’язок, а українці можуть телефонувати рідним у будь-який момент", - підкреслив Федоров.

Фото: Telegram/FEDOROV

Фото: Telegram/FEDOROV

За його словами, Tesla Powerwall 2 заряджаються від енергії сонця. Також вони забезпечують безперебійний якісний зв'язок у деяких містах регіону, незважаючи на відсутність електроенергії.

Фото: Telegram/FEDOROV

Нагадаємо, днями через бойові дії було знеструмлено північ Донецької області. 

Раніше в Міненерго повідомили, що через війну все ще залишається знеструмленими близько 770 населених пунктів (загалом близько 655,5 тисячі споживачів).

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