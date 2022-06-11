Через бойові дії знеструмлено північ Донецької області, - Кириленко

Було пошкоджено електролінії в районі Торецька, спричинило відключення підстанцій Укренерго.

Через бойові дії було знеструмлено північ Донецької області, зокрема - Бахмутський та Краматорський райони.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ворожі обстріли пошкодили електролінії в районі Торецька, а це спровокувало відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області.

"Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — усі найбільші міста на вільній території Донеччини. Зараз фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання", - розповів Кириленко.

Він додав, що окупанти ціляться по об'єктах критичної інфраструктури, щоб "ускладнити життя тих, хто досі залишається в області".

Очільник Донеччини наголосив, що фахівці намагаються відновити електропостачання, але "все залежатиме від безпекової ситуації".

Нагадаємо, днями в Міненерго повідомили, що через бойові дії в Україні залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів.

У травні російські окупанти знеструмили на Луганщині останню велику підстанцію, через це область залишилася без світла.