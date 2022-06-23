Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards, - Федоров

Проєкт Дія.City отримав премію Emerging Europe Awards.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Дія перемогла в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

"Нагородою відзначають проєкти країн, які змінюють життя регіону Європи, що розвивається. Переможців обирають люди з усього світу, які можуть віддати голос онлайн за улюблений проєкт. Цього року в голосуванні взяли участь тисячі людей, які відзначили важливість Дія.City", - розповів Федоров.

Він додав, що Дія.City відзначили за "унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу, а також за створення умов для розвитку компаній та залучення інвестицій".

Нагадаємо, у травні стало відомо, що проєкт Дія.City потрапив у шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022.

22 червня Україна отримала першого "Каннського Лева" за бренд "Дія".