На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

На території Полтавської області заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи без шумопоглинача.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Чимало скарг отримую в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів”, – написав Лунін.

Він уточнив, що з приводу цієї проблеми звертаються не лише жителі області, але й люди, які приїхали з інших регіонів.

Нагадаємо, на Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг.