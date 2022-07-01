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На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

Таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини. 

На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників
Фото: Facebook Дмитра Луніна

На території Полтавської області заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи без шумопоглинача.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Чимало скарг отримую в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів”, – написав Лунін. 

Він уточнив, що з приводу цієї проблеми звертаються не лише жителі області, але й люди, які приїхали з інших регіонів. 

Нагадаємо, на Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. 

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