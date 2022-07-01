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Столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, – Нацгвардія

Блокпостів всередені міста стало менше.

Столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, – Нацгвардія
Фото: EPA/UPG

Загроза з боку білоруських диверсантів існує давно та нікуди не зникала. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера Нацгвардії України Володимира Черняка.

За його словами, столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, зокрема було зменшено їхню кількість у місті та збільшено на в'їздах та виїздах.

Завдяки цьому та комендантський годині можна повністю контролювати безпекову ситуацію в Києві.

Раніше повідомлялось, що після закінчення бойових дій біля Києва активність диверсантів зменшилась. Частково вони були знищені, частково – перейшли в нелегальне становище. Однак повʼязана з діяльністю диверсантів небезпека в столиці все ще лишається.

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