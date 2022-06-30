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Нардеп Олексій Ковальов вижив після підриву його автомобіля в Херсоні

Підозрюваний у колабораціонізмі записав відео з лікарні. 

Нардеп Олексій Ковальов вижив після підриву його автомобіля в Херсоні
Фото: Скріншот з відео

Нардеп Олексій Ковальов “живий і здоровий” та планує незабаром “приступити до своїх функціональних обов'язків”.

Про це він повідомив російському пропагандистському ресурсу.

“У відношенні мене, на мою думку, була скоєна диверсія”, – повідомив Ковальов.

Він додав, що підозрює в цьому спецслужби України, і наголосив, що є громадянином України.

Ковальов розповів, що продовжить працювати на виборчому окрузі до 2023 року.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інцидент з автомобілем нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині.

Раніше повідомлялось, що за ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Ковальов після початку окупації частин Херсонщини залишився на тимчасово захопленій території.

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