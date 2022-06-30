На Полтавщині заборонили продаж та використання піротехніки, - Лунін

На Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він уточнив, що заборона діятиме до завершення воєнного стану.

“Коли йде війна, “гучні” розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини вже наслухалися таких звуків”, - додав Лунін.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі торговельного центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині.