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Київщина та Іль-де-Франс підписали Меморандум про співробітництво

Сторони працюватимуть над розробкою генерального планування міських просторів, розвитком медичної сфери, цивільного захисту населення, малого та середнього бізнесу.

Київщина та Іль-де-Франс підписали Меморандум про співробітництво
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

30 червня було підписано Меморандум про співробітництво між Київською областю та регіоном Іль-де-Франс.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Область відвідала французька делегація з очільницею Регіональної ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс.

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

"Закордонна делегація дізналась про руйнівні наслідки російської агресії для Київщини. Вони рішуче налаштовані предметно співпрацювати та зацікавлені в налагодженні довгострокових зв'язків", - підкреслив Кулеба.

Він розповів, що основними напрямками співпраці Київщини та Іль-де-Франс стане розробка генерального планування міських просторів, розвиток медичної сфери, цивільного захисту населення, малого та середнього бізнесу.

Для розробки конкретних проєктів із відновлення Київщини невдовзі утворять двосторонню робочу групу.

Нагадаємо, днями голова республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київську область.

Тайвань допоможе відновлювати Бучанську громаду Київщини.

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