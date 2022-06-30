20 кораблів уже готові до вивозу зерна з України, – Ердоган

Туреччина продовжує дипломатичні зусилля з метою відкриття коридорів для вивезення зерна з України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Про це він повідомив на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді.

“Ми продовжимо підтримувати телефонну дипломатію з паном Путіним і паном Зеленським. У нас є дорожня карта, реалізація якої розпочата. Ми намагатимемося запустити цей коридор якомога швидше. Ми маємо близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивозу зерна з України”, – сказав він.

Ердоган додав, що Туреччина і надалі буде працювати над розвантаженням та доставкою продукції в треті країни.

Наступні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним відбудуться наприкінці цього тижня або на початку наступного.

Нагадаємо, за даними WFP, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.