ЗСУ у південному напрямку ліквідували 30 окупантів

Збройні сили України у південному напрямку ліквідували 30 військових російської армії.

Про це повідмили в оперативному командуванні “Південь”.

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань також було знищено:

122 мм гаубицю,

реактивну систему залпового вогню «Ураган»,

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

2 польові склади боєприпасів.

Нагадаємо, 11 липня Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки й одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вже 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.