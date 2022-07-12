Учора українські військові знищили ще 70 окупантів і чотири танки

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки і одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 70 осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 649 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,

спеціальна техніка – 66 (+0).

Нагадаємо, українські військові придушили спробу штурму окупантів на Харківському напрямку.