Учора українські військові знищили ще 70 окупантів і чотири танки

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки і одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 70 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
- спеціальна техніка – 66 (+0).
Нагадаємо, українські військові придушили спробу штурму окупантів на Харківському напрямку.