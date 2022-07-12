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Учора українські військові знищили ще 70 окупантів і чотири танки

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Учора українські військові знищили ще 70 окупантів і чотири танки
Розбитий Т-64БВ

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки і одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 70 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
  • артилерійських систем – 838 (+0) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засоби ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
  • крилаті ракети – 155 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 66 (+0).

Нагадаємо, українські військові придушили спробу штурму окупантів на Харківському напрямку.

 

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