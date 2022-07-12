ДСНС розробила рекомендації щодо роботи ТРЦ під час повітряних загроз

Школи перевіряють на готовність до нового навчального року, повідомили у МВС.

В Україні заклади освіти перевіряють на готовність до нового навчального року.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Зараз ми перевіряємо заклади освіти, а саме їх готовність до нового навчального року. Відповідні рекомендації відправлені на місця, але переконаний, що на сьогодні ми здатні забезпечити безпеку дітей. Тому українці можуть повертатися і продовжувати навчання дітей в Україні”, – зазначив міністр.

Монастирський зазначив, що основна роль покладається на місцеві органи влади, які відповідають за безпеку шкіл, дитсадків та інших закладів навчання.

Також він додав, що розроблено спеціальні рекомендації стосовно перевірки торгівельних центрів та інших об’єктів щодо дотримання ними правил безпеки під час повітряних загроз.

“Окрім того, за моїм дорученням, ДСНС розробила спеціальні рекомендації для регіональних служб, які мають проводити перевірку цивільних об’єктів на предмет дотримання ними правил безпеки, зокрема під час повітряних тривог. Разом із представниками військових адміністрацій надзвичайники перевірять торговельні центри, спортивні зали, концертні майданчики та інші об’єкти громадського користування”, – додав міністр.

Нагадаємо, керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області перевірили понад сім сотень освітніх закладів на наявність укриттів.