Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України, - ВМС ЗСУ

За зверненням Мінінфраструктури, ВМС ЗСУ долучились до організації забезпечення перевезень агропродукції цивільними суднами через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. До портів України вже прибули перші вісім іноземних суден.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби ВМС ЗСУ.

“Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни”, - нагадали в пресслужбі.

ВМС ЗСУ зазначили, що через блокаду цивільного судноплавства світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна. Це призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу.

“Не зважаючи на агресію рф, наша країна продовжує робити все можливе для вирішення проблеми голоду в світі”, - підсумували в пресслужбі ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.