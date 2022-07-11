Українські військові атакували пункт управління ворожими військами в Таврійську, - ОК "Південь"

Також завдали удару по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в районі Олешківських Пісків.

Після того, як російські загарбники обстріляли Миколаївщину і випустили 5 ракет по обласному центру, українські захисники завдали ударів у відповідь.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За даними командування, ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетного комплексу "С-300" в районі Олешківських Пісків.

Вночі українські бійці влучно атакували пункт управління ворожими військами в Таврійську (Херсонська область).

"Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян. А внаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, ще 200 отримали поранення.