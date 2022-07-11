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Близько 1,9 млрд грн залишилося на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для потреб ЗСУ

На рахунку для гуманітарних цілей є понад 99 млн грн.

Близько 1,9 млрд грн залишилося на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для потреб ЗСУ
Фото: пресслужба НБУ

Станом на 11 липня на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, залишилося близько 1,9 млрд грн.

Про це повідомили в НБУ.

Загалом на потреби військових фінустанова перерахувала вже понад 17,7 млрд грн зокрема:

З дня відкриття на спецрахунок надійшло понад 19,6 млрд грн в еквіваленті. 

"Зокрема, майже 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - повідомили в Нацбанку.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, то станом на сьогодні на ньому залишалося понад 99 млн грн.

Міністерство соціальної політики України, яке є отримувачем та розпорядником коштів, перерахувало з нього понад 511 млн грн для постраждалих від російської збройної агресії. 

В НБУ додали, що близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

Станом на 10 червня на спецрахунку залишалось майже 157 млн грн.

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