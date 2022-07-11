Близько 1,9 млрд грн залишилося на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для потреб ЗСУ

Станом на 11 липня на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, залишилося близько 1,9 млрд грн.
Про це повідомили в НБУ.
Загалом на потреби військових фінустанова перерахувала вже понад 17,7 млрд грн зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;
- Міністерства оборони України – всього понад 13 402 млн грн;
- Державної прикордонної служби України – всього 980,2 млн грн;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 739 млн грн;
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.
З дня відкриття на спецрахунок надійшло понад 19,6 млрд грн в еквіваленті.
"Зокрема, майже 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - повідомили в Нацбанку.
Щодо рахунку для гуманітарних потреб, то станом на сьогодні на ньому залишалося понад 99 млн грн.
Міністерство соціальної політики України, яке є отримувачем та розпорядником коштів, перерахувало з нього понад 511 млн грн для постраждалих від російської збройної агресії.
В НБУ додали, що близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).
Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.
Станом на 10 червня на спецрахунку залишалось майже 157 млн грн.