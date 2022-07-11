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Альфа-Банк змінює назву на Сенс Банк

Англійською банк тепер буде йменуватися "Joint Stock Company Sense Bank".

Альфа-Банк змінює назву на Сенс Банк
Фото: antikor.com.ua

"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє FinClub.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", - йдеться в листі кредитної установи. Англійською банк тепер буде йменуватися "Joint Stock Company Sense Bank".

Як відомо, після накладання санкцій на російських акціонерів Альфа-Банку, НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним їх представником болгарського економіста та ексдержавного діяча Сімеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії", - наголошував пан Дянков.

Банк віднесений НБУ до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних і 88 тис. ФОПів.

Нагадаємо, у квітні в Нідерландах оголосили банкрутом дочірній банк підсанкційного Альфа-банку Amsterdam Trade Bank.

Альфа-Банк підпадає під санкції США, але не став ціллю обмежень, запроваджених з боку Європейського Союзу.

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