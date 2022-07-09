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Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту, - Шмигаль

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі.

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту, - Шмигаль
Фото: надано пресслужбою

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Проєкт відповідної угоди схвалений на засіданні уряду.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - написав він.

За його словами, це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України.

Шмигаль повідомив, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна на сьогодні має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

Також Німеччина виділить Україні 1 млрд євро грантового фінансування на пріоритетні витрати держави, відповідну угоду між урядами було укладено 24 червня.

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