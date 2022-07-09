Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту, - Шмигаль

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Проєкт відповідної угоди схвалений на засіданні уряду.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - написав він.

За його словами, це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України.

Шмигаль повідомив, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна на сьогодні має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

Також Німеччина виділить Україні 1 млрд євро грантового фінансування на пріоритетні витрати держави, відповідну угоду між урядами було укладено 24 червня.