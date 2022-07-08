Колекторам заборонять стягувати борги з військовослужбовців та членів їхніх сімей

Верховна Рада України на засіданні 8 липня проголосувала за основу законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану.

«За» проголосували 281 нардепів, передає кореспондент LB.

Зміни до закону передбачають «встановлення тимчасової, на період дії воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування, заборони на стягнення колекторами боргів з певної категорії осіб, передбачених частиною першої статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Проєкт передбачає механізм повідомлення про належність споживача до згаданої категорії осіб.

«Прийняття закону в цілому гарантуватиме «соціальний захист осіб, які беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, членів їх сімей та найближчого оточення», — наголошують народні депутати, автори проєкту.

Зміни до закону після їх прийняття дадуть змогу «покращити захист таких осіб, членів їх сімей, спадкоємців та майнових поручителів».

Нагадаємо, у травні Нацбанк звернувся до народних депутатів з проханням заборонити колекторам і небанківським фінустановам стягувати протерміновані борги українських захисників.