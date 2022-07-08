Верховна Рада позбавила депутатського мандату Новінського

Верховна Рада України на засіданні 8 червня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського.
Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За відповідну постанову проголосували 295 нардепів.
Нагадаємо, раніше Новінський написав заяву про складання повноважень. Про це він повідомив у фейсбук, зазначивши, що має намір зосередитися на "гуманітарних проєктах".
Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку.
"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – заявив він.