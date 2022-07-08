Верховна Рада позбавила депутатського мандату Новінського

Верховна Рада України на засіданні 8 червня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського.

Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 295 нардепів.

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, раніше Новінський написав заяву про складання повноважень. Про це він повідомив у фейсбук, зазначивши, що має намір зосередитися на "гуманітарних проєктах".

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку.

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – заявив він.