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Верховна Рада позбавила депутатського мандату Новінського

За проголосували 295 парламентарів. 

Верховна Рада позбавила депутатського мандату Новінського
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України на засіданні 8 червня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського. 

Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. 

За відповідну постанову проголосували 295 нардепів. 

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, раніше Новінський написав заяву про складання повноважень. Про це він повідомив у фейсбук, зазначивши, що має намір зосередитися на "гуманітарних проєктах".

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку. 

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – заявив він.

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