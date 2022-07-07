Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський розповів гостям про ситуацію на фронті та плани командування, які можна реалізувати завдяки посиленню оборонної підтримки України від міжнародних партнерів.

Фото: ОПУ

Глава держави закликав сенаторів США підтримати рішення про надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. Це дасть змогу покращити безпекову ситуацію.

"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не виїжджало й могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", – зазначив Зеленський.

Під час розмови обговорили також посилення санкцій проти РФ. Грем та Блюменталь розповіли про свою роботу в Сенаті, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.

Зеленський подякував гостям за підтримку і висловив готовність до подальшої тісної співпраці.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, напередодні з офіційним візитом до Києва прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Також цього тижня Україну відвідала прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. А на початку червня в Бучу (Київська область) приїхало керівництво Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.