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У Бучу приїхало керівництво Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, - Федорук

Міський голова каже - такі зустрічі допомагають знаходити партнерів, які долучаться до відбудови зруйнованих населених пунктів.

У Бучу приїхало керівництво Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, - Федорук
Фото: Facebook/Бучанський міський голова

4 червня в Бучу прибули президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Леен Вербек і генеральний секретар організації Андреас Кіфер у рамках співпраці з Асоціацією міст України.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Він підкреслив, що такі зустрічі дозволяють не лише показувати світовій спільноті злочини російських окупантів в Україні, а знаходити партнерів, які допомагатимуть у відбудові зруйнованих населених пунктів.

"Разом з директором АМУ Олександром Слобожаном показали, як відновлюється наше місто... Говорили також про злочини росіян і ту кару, яку мають вони понести за завдані українцям збитки", - розповів очільник Бучі.

Фото: Facebook/Бучанський міський голова

Фото: Facebook/Бучанський міський голова

Він додав, що очікує на передання до міжнародного суду справи, у якій фігурують ще 10 російських загарбників, які грабували помешкання містян. Зловмисників уже ідентифікували українські правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно Ірпінь та Бучу відвідала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. А раніше тут побували спікери двох палат парламенту Ірландії.

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