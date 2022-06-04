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Росармія перетворює східні області України на попіл, щоб позбавити захисників будь-якого укриття, - "Український свідок"

Спроби окупантів вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово.

Росармія перетворює східні області України на попіл, щоб позбавити захисників будь-якого укриття, - "Український свідок"
Фото: скріншот відео

Російська армія перетворює Донбас на попіл, вщент руйнує усю інфраструктуру.

Журналісти проєкту "Український свідок", які побували в Покровському поблизу Бахмута, розпитали військових ЗСУ, навіщо росіяни вщент руйнують інфраструктуру регіону.

На відео "Українського свідка" — село Покровське, розташоване на околицях Бахмута. 

Наразі ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена: підрозділи ЗСУ утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і створити "котел". Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово. Для цього вони застосовують ствольну, реактивну артилерію і авіацію. 

Тільки під час зйомки цього відео по Покровському зафіксували декілька прильотів із крупнокаліберної зброї. Гуркіт від обстрілів під час відео не вщухає.

"Київська, Чернігівська, Сумська області і шматок Донбасу — там сили росіян було розпорошено. А тут дуже велика концентрація як військ, так і засобів вогневого впливу. Там давали укриватись, тут просто розбирають", — каже військовий із позивним Байда. 

Як пояснив боєць, тактика росіян полягає в тотальному знищенні інфраструктури. Донбас не є виключенням: село Покровське вони зруйнували майже повністю.

"Де не може пройти піхота, все рівняється з землею", - зазначив Байда.

За його словами, це робиться для того, аби жива сила втратила будь-яке укриття.

Також Байда закликав до евакуації тих, хто проживає в зоні бойових дій: "Всі чіпляються за свої домівки, доки одна зі стін не впаде на голову. Евакуюйтесь!".

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, на пошту [email protected]

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