​Овсяннікова - один з прикладів роботи роспропаганди, що намагається створити образ "хороших росіян", - РНБО

Журналістка отримала вигідний для Заходу образ дисидентки і почала "відпрацьовувати "поставлене завдання" з просування на західну аудиторію наративу про необхідність зняття санкцій з рф".

Російська журналістка Марина Овсяннікова - один із прикладів роботи російської пропаганди, що намагається створити образ "хороших росіян", які не підтримують Путіна, але й не протистоять війні.

На цьому наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Засвітивши" майже всіх спікерів, які мали хоч якийсь кредит довіри на Заході, російська пропаганда прискореними темпами намагається створити нових агентів впливу, що просуватимуть наративи, необхідні кремлю. Яскравим прикладом такої "системної роботи" російської пропаганди стала журналістка марина овсяннікова, яка за допомогою паперу та декількох маркерів перетворилася на героїню-дисидентку", - зазначили в ЦПД.

У Центрі зауважують - Овсяннікова отримала вигідний для Заходу образ дисидентки і почала "відпрацьовувати "поставлене завдання" з просування на західну аудиторію наративу про необхідність зняття санкцій з рф".

Також "колишня" пропагандистка "досить успішно просуває тези про неприпустимість русофобії та недопущення несення колективної відповідальності росіян за дії путіна".

Нагадаємо, днями фонд Human Right Foundation звернувся до ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова з проханням посприяти зустрічі студентів Інституту з Мариною Овсянніковою. Директор Інституту журналістики заявив, що заклад не буде проводити такі зустрічі з жодним “хорошим” медійником країни-агресора ні зараз, ні після перемоги.

У березні редакторка пропагандистського телеканалу з'явилася в ефірі й декілька секунд простояла позаду ведучої з плакатом "Ні війні".