Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)

Адвокат Масі Найєм дістав поранення в ході війни проти Росії. Його госпіталізують, повідомив у Facebook український режисер Олег Сенцов, який нині захищає Батьківщину в лавах Збройних сил України.

"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за требе!" – написав він.

Центр стратегічних комунікацій при РНБО додав, що Найєм отримав поранення голови. Його відправляють до госпіталю в Дніпрі.

Оновлення. Масі Найєм у комі, час від часу приходить до тями. В нього поранення голови та ока, повідомив його брат Мустафа Найєм у Telegram.

"Лікарі кажуть, він зараз стабільний. Доставлений у Дніпро, в обласну лікарню імені Мечникова. Готують до операції", – повідомив він.

Масі Найєм – правозахисник, засновник юридичної компанії "Міллер". Брав участь у війні проти Росії ще під час її вторгнення в Донецьку і Луганську області. Після повномасштабного вторгнення повідомив, що знову повернувся до лав Збройних сил України.