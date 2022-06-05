​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили автомобіль з окупантами на Херсонщині

Машина наскочила на наш спостережний пост.

ЗСУ знищили автомобіль з окупантами на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В районі відбитої у ворога Миколаївки на наш спостережний пост наскочила група рашистів на машині. Точними діями наших захисників машина знищена разом з усім її вмістом", - зазначив він.

Зазначимо, що наприкінці травня Збройні сили України в ході контрнаступу вибили російські війська з Миколаївки в Херсонській області. Також повідомлялося, що противник намагався провести контратаки в цьому напрямку, але зазнав великих втрат і відступив.

Нагадаємо, що росіяни планують відправляти херсонців “працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також