ЗСУ знищили автомобіль з окупантами на Херсонщині

Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В районі відбитої у ворога Миколаївки на наш спостережний пост наскочила група рашистів на машині. Точними діями наших захисників машина знищена разом з усім її вмістом", - зазначив він.

Зазначимо, що наприкінці травня Збройні сили України в ході контрнаступу вибили російські війська з Миколаївки в Херсонській області. Також повідомлялося, що противник намагався провести контратаки в цьому напрямку, але зазнав великих втрат і відступив.

Нагадаємо, що росіяни планують відправляти херсонців “працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя”.