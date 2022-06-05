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Перша ракетка світу Іга Свьонтек знову підтримала Україну

Цього разу спортсменка це зробила після перемоги на Ролан Гаррос.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек знову підтримала Україну
Фото: Facebook Іги Свьонтек

Краща тенісистка світу, полька Іга Свьонтек, підтримала Україну після перемоги на Ролан Гаррос.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України. 

Польська спортсменка грала на турнірі із жовто-синьою стрічкою на кепці. 

Після виконання національного гімну Польщі на честь її перемоги на турнірі, вона взяла мікрофон і передала послання Україні.  

"Наприкінці своєї промови я хочу дещо сказати Україні. Залишайтеся сильними, світ все ще з вами. Після моєї першої промови в Досі я сподівалася, що ситуація покращиться. Я не буду втрачати надію і надалі вас підтримуватиму", – сказала Іга Свьонтек. 

Нагадаємо, у середині травня перша ракетка світу також висловилася щодо війни в Україні і про виступ з синьо-жовтою стрічкою.

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