Перша ракетка світу Іга Свьонтек знову підтримала Україну

Цього разу спортсменка це зробила після перемоги на Ролан Гаррос.

Краща тенісистка світу, полька Іга Свьонтек, підтримала Україну після перемоги на Ролан Гаррос.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Польська спортсменка грала на турнірі із жовто-синьою стрічкою на кепці.

Після виконання національного гімну Польщі на честь її перемоги на турнірі, вона взяла мікрофон і передала послання Україні.

"Наприкінці своєї промови я хочу дещо сказати Україні. Залишайтеся сильними, світ все ще з вами. Після моєї першої промови в Досі я сподівалася, що ситуація покращиться. Я не буду втрачати надію і надалі вас підтримуватиму", – сказала Іга Свьонтек.

Нагадаємо, у середині травня перша ракетка світу також висловилася щодо війни в Україні і про виступ з синьо-жовтою стрічкою.