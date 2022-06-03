Україна здобула ще одну медаль на Кубку світу з кульової стрільби

Українське тріо стало бронзовим призером у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м.

На етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку збірна України посіла третє місце в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів.

У "бронзовому" фіналі Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш здобули перемогу над національною командою Кореї 16:12.

Раніше в столиці Азербайджану українці зібрали весь комплект нагород – "золото" завоював Куліш, "срібло" – у міксті Олена Костевич та Олег Омельчук, а ще одну бронзову нагороду – Анастасія Німець.

Нагадаємо, Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що після повномасштабного вторгнення Росії українські спортсмени вибороли 619 медалей на міжнародних змаганнях.