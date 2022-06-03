У неділю, 5 червня, збірна України проведе найважливіший для себе матч усього 2-річного циклу – фінал плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти команди Уельсу.

Напередодні, у четвер, національна команда прилетіла до Кардіффа.

Увечері "синьо-жовті" провели тренування, яке відбулося на території House of Sport клубу "Кардіфф Сіті".

Фото: УАФ Фото: УАФ Фото: УАФ Фото: УАФ Фото: УАФ

Гравців поділили на дві групи. Одинадцять виконавців, які вийшли проти Шотландії зі стартових хвилин, працювали за програмою відновлення. Водночас решта збірників провела повноцінне заняття.

Нагадаємо, що матч відбудеться на стадіоні "Кардіфф Сіті". Початок поєдинку о 19:00 за Києвом.