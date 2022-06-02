Суперник збірної України з фіналу плей-оф ЧС-2022 Уельс програв Польщі на старті Ліги націй

Вже за 3 дні валлійці зійдуться з українцями.

У стартовому матчі чергового розіграшу Ліги націй суперник збірної України з фіналу плей-оф Чемпіонату світу-2022 Уельс грав у Вроцлаві проти Польщі та програв – 1:2.

При цьому на полі стадіону "Міський" у складі гостей вийшли лише 3 футболісти, які брали участь у переможному півфіналі плей-оф ЧС-2022 проти Австрії (2:1) – це Девід Джеймс, Уейн Хеннесі та Неко Вільямс. Причому двоє останніх зіграли лише у другому таймі.

Основні сили Y Dreigiau поберегли на свій наступний поєдинок, який відбудеться вже за 3 дні у неділю, 5 червня, проти збірної України.

У матчі на арені "Кардіфф Сіті" визначиться останній учасник від Європи у фінальній частині світової першості.