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Петраков повідомив, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй

Турнір стартує в червні.

Петраков повідомив, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй
Олександр Петраков
Фото: Укріформ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що через війну з Росією найближчі домашні матчі Ліги націй національна команда проведе в Польщі.

"Це ініціатива (грати в Польщі. – LB.ua) президента УАФ Андрія Павелка у ситуації, якщо через воєнний стан не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв з головою Польської футбольної спілки. Я погодився", - цитує Петракова пресслужба Української асоціації футболу.

"Польща для мене фартова. У 2019-му там грали в Лодзі у фіналі чемпіонату світу (молодіжний ЧС (U-20). – LB.ua). Можна навіть зіграти на тих самих стадіонах, від 15 до 18 тисяч місць. Вони невеликі, і українці прийдуть за нас повболівати", – переконаний наставник збірної.

"Просив, щоб запропонували збірній Англії товариський матч. Але Гарет Саутгейт збирає команду 30 травня. Ми явно не встигаємо вкластися в термін, тому матчу не буде.

Я попросив звернутися до Північної Ірландії – у них раніше закінчується чемпіонат. Шукаємо різні варіанти зараз, щоб зіграти 26 травня. Якраз зберуться всі наші легіонери – з Англії, Італії, Бельгії”, – зазначив Петраков.

Додамо, що "синьо-жовті" 11 та 14 червня мають зустрітися в Лізі націй з Вірменією та Ірландією відповідно.

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