Буряк відповів Маркевичу, який раніше розкритикував керівництво "Динамо"

Легенда київського "Динамо" Леонід Буряк висловився на адресу Мирона Маркевича, який раніше розкритикував керівництво клубу.

"На жаль, не у всіх наших функціонерів є прагнення єднання української футбольної сім'ї в цей складний час. Це я про Мирона Маркевича. Після завершення досить активної кар'єри тренера він почав працювати у Федерації футболу України.

Мені незрозуміло, чому Мирон Богданович так ставиться до київського "Динамо", за першої ж нагоди, навіть у нинішній нелегкий час, намагається "вколоти", зачепити київський клуб", - заявив Буряк в інтерв'ю Obozrevatel.com.

"А чи не краще йому всі свої зусилля зараз направити на нашу національну збірну, на яку 1 червня чекає складне випробування – матч плей-оф відбору на ЧС-2022 зі збірною Шотландії. Тим більше, у нашої головної команди країни проблем поки що не бракує", - радить Маркевичу колишній динамівець.

"Якщо Мирону Богдановичу чомусь не подобається "Динамо", його тренувальний процес, його наставники та керівництво клубу, моя порада – не дивитись ігри за участю киян, просто вимикати телевізор.

А свої поради, побажання та критичні стріли він може залишити при собі. Нехай береже свою нервову систему, адже його думка не цікава ні керівництву клубу, ні тренерам, ні вболівальникам "біло-синіх". "Динамо" і без нього знає, що і коли йому робити, і його підказок не потребує", - переконаний Буряк.