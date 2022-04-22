FINA на дев'ять місяців дискваліфікувала російського плавця за мітинг у "Лужниках"

Євген Рилов не зможе виступити на ЧС-2022.

Бюро Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA) затвердило рішення свого дисциплінарного комітету про дискваліфікацію російського плавця Євгена Рилова на дев'ять місяців із 20 квітня "за участь у заході на стадіоні "Лужники" в Москві 18 березня".

Йдеться про концерт на честь "Дня возз'єднання Криму та Севастополя з РФ".

Зазначимо, Рилов вийшов на сцену в одязі з літерою Z.

Додамо, що усунення дворазового олімпійського чемпіона Токіо-2020 від змагань ініціював український плавець Андрій Говоров, якого підтримав румун Роберт Глінце – і FINA прийняла їхню скаргу.

Також FINA ухвалила не допускати російських і білоруських спортсменів до своїх змагань до кінця року, зокрема на Чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту у Будапешті.