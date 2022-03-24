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FINA відсторонила всіх російських і білоруських спортсменів від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Країни-агресори не братимуть участь у чемпіонаті світу цього року.

FINA відсторонила всіх російських і білоруських спортсменів від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Фото: EPA/UPG

Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація плавання (FINA).

Ще на початку березня FINA покарала країни-агресори забороною виступати під власним прапором. Національні асоціації країн залишилися незадоволені таким рішенням як недостатньо суворим, і п'ять країн заявляли про готовність бойкотувати участь у ЧС, якщо на турнірі виступатимуть російські та білоруські спортсмени. Із такою ініціативою виступали, як повідомляється, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Німеччина та Польща.

Рішення FINA стосувалося лише чемпіонату світу з водних видів спорту. Однак Міжнародна федерація плавання повідомила, що російська федерація сама оголосила про те, що її спортсмени пропустять усі міжнародні змагання, що відбудуться у 2022 році.

Нагадаємо, після російського вторгнення на територію України міжнародна спортивна спільнота заборонила або обмежила участь росіян і білорусів у різних змаганнях. Збірну росії відсторонено від участі у Всесвітніх іграх цього літа, крім того, санкції торкнулися спортсменів легкої атлетики, тенісу, футболу, хокею,біатлону, гандболу, ковзанярського спорту та фігурного катання, лижного спорту, гімнастики, дзюдо, боксу, волейболу та регбі. Міжнародні змагання, які мали відбутися в росії у 2022 році, перенесено до інших країн.

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