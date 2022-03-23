П'ять європейських збірних заявили про бойкот ЧС з водних видів спорту, якщо до турніру допустять росіян і білорусів

П'ять європейських федерацій плавання: Норвегії, Швеції, Швейцарії, Польщі та Німеччини - висловилися категорично проти участі російських і білоруських спортсменів у XIX чемпіонаті світу з водних видів спорту, повідомляє норвезький ресурс nrk.no/sport.

Зазначимо, що на відміну від більшості інших спортивних організацій, які оголосили бойкот спортсменам з Росії та Білорусі через війну проти України, Міжнародна федерація плавання (FINA) такого рішення поки що не ухвалила.

Єдиним негативним для Росії рішенням з боку FINA було позбавлення її права на проведення чемпіонату світу на короткій воді, а от атлети цієї країни можуть виступати на змаганнях у нейтральному статусі.

Проти такої позиції FINA і виступили федерації п'яти європейських країн, які звернулися до Міжнародної федерації з відповідною заявою.

При цьому уточнюється, що ці країни бойкотуватимуть ЧС, якщо спортсменів з Росії та Білорусі допустять до турніру.

Зазначимо, що Чемпіонат світу з водних видів спорту має пройти в Будапешті з 18 червня до 3 липня. Змагання відбуватимуться в п'яти дисциплінах: плавання, артистичне плавання, стрибки у воду, плавання на відкритій воді та водне поло.

Спочатку старти планували на 13-29 травня в японському місті Фукуосі.

Однак через пандемію коронавірусу оргкомітет вирішив перенести змагання в Угорщину.

При цьому Японія зберегла за собою право провести головні старти у 2023 році.