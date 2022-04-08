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Українець Горуна на аукціоні на допомогу Україні продав свою медаль Олімпіади-2020

Каратист виручив за нагороду $16,8 тис.

Станіслав Горуна
Фото: НОК
Станіслав Горуна

Український каратист Станіслав Горуна продав свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо за 16 800 доларів, повідомляє sportarena.com.

Медаль була виставлена на аукціон World Sports For Ukraine, а отримані гроші будуть направлені на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Аукціон проводився спільно з Білоруським фондом спортивної солідарності, який підтримує Україну.

Нагадаємо, на цьому ж аукціоні футболіст "Шахтаря" Данило Сікан продав за 32 тис. дол. медаль переможця молодіжного ЧС-2019.

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