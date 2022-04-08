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"Вест Гем" у матчі з "Ліоном" у Лізі Європи підтримав Україну

Перед стартовим свистком німецького арбітра Фелікса Цваєрана на величезному екрані висвітилося "Peac – Мир".

Напередодні відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи.

Зокрема, у Лондоні на "Олімпійському" зустрілися "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка та французький "Ліон".

Матч завершився результативною нічиєю – 1:1.

Зазначимо, що господарі вкотре вирішили підтримати Україну: перед стартовим свистком німецького арбітра Фелікса Цваєрана на величезному екрані висвітилося "Peace – Мир".

Фото: EPA/UPG

Крім того, по всьому стадіону періодично висвічувалися банери в кольорах українського прапора, а на табло стадіону слоган команди "Come On You Irons" (COYI) також підсвітили синьо-жовтим.

Додамо, що Ярмоленко в цій зустрічі участі не взяв.

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